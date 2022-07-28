Yonhap: Ким Чен Ын заявил о готовности к любым военным столкновениям с США
Авторитетное информационное агентство Yonhap сообщает, что Ким Чен Ын заявил о полной готовности к любым военным столкновением с армией Соединённых Штатов Америки.
По случаю годовщины окончания Корейской войны (1950-1953 годов), лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов к любым военным столкновения с США. Он отметил, что Вашингтон ошибочно называет поведение Северной Кореи провокациями и угрозой, так как сам проводит крупномасштабные учения, угрожающие безопасности региона.
Лидер Северной Кореи подчеркнул, что поведение США «буквально бандитское», оно подталкивает отношения между странами к конфликту, причем «необратимому». По словам Ким Чен Ына, КНДР готова реагировать на любой кризис, а силы страны могут продемонстрировать миру ядерное сдерживание.
Кроме этого Ким Чен Ын заявил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попыток напасть на Северную Корею. Он заявил, что они не имеют возможность нейтрализовать или уничтожить военной мощи КНДР, основываясь лишь на определенных методах.
Годовщина окончания Корейской войны — национальный праздник КНДР. Боевые действия начались на полуострове 25 июня 1950 года и продлились до 27 июля 1953 года. Стороны подписали соглашение о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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