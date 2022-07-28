Египет отменил поставку пшеницы из Украины по заключенному контракту

Государственный покупатель GASC из Египта отказался от покупки 240 000 т пшеницы с поставкой в феврале и марте. На них были заключены контракты, но товар не был отгружен из-за ситуации в Украине.

Египетская закупочная служба освободила поставщиков четырех грузов Нибулон и Инерко от их договорных обязательств по запросам компаний.

На прошлой неделе было подписано соглашение о возобновлении экспорта зерна из украинских городов.

Ожидалось, что эта договоренность поможет ослабить опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.

Вместе с тем сохраняется некоторая неопределенность из-за продолжения вооруженного конфликта.

Египет сильно зависит от поставок зерна из Черного моря — одного из крупнейших в мире регионов снабжении. Запасы пшеницы в стране сократились из-за ситуации в Украине.

С тех пор стране удалось накопить товарно-материальные запасы за счет государственных и частных сделок. По словам официальных лиц, в настоящее время в Египте есть запасы пшеницы более чем на семь месяцев.

Тем временем Турция в среду официально открыла совместный координационный центр для экспорта украинского зерна в рамках соглашения, поддерживаемого ООН.