Египет отменил поставку пшеницы из Украины по заключенному контракту
Государственный покупатель GASC из Египта отказался от покупки 240 000 т пшеницы с поставкой в феврале и марте. На них были заключены контракты, но товар не был отгружен из-за ситуации в Украине.
Египетская закупочная служба освободила поставщиков четырех грузов Нибулон и Инерко от их договорных обязательств по запросам компаний.
На прошлой неделе было подписано соглашение о возобновлении экспорта зерна из украинских городов.
Ожидалось, что эта договоренность поможет ослабить опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.
Вместе с тем сохраняется некоторая неопределенность из-за продолжения вооруженного конфликта.
Египет сильно зависит от поставок зерна из Черного моря — одного из крупнейших в мире регионов снабжении. Запасы пшеницы в стране сократились из-за ситуации в Украине.
С тех пор стране удалось накопить товарно-материальные запасы за счет государственных и частных сделок. По словам официальных лиц, в настоящее время в Египте есть запасы пшеницы более чем на семь месяцев.
Тем временем Турция в среду официально открыла совместный координационный центр для экспорта украинского зерна в рамках соглашения, поддерживаемого ООН.
Опубликовано: Светлана Репина
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