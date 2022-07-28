«Мисс Украина» заявила, что россиянку следует отстанить от конкурса «Мисс Вселенная»
Анна Неплях считает, что РФ нужно забанить во всем мире, о чем и написала в своих соцсетях.
Анна Неплях, которая носит титул «Мисс Украина Вселенная-2021», призвала организаторов конкурса «Мисс Вселенная» вычеркнуть из списка участниц Анну Линникову из России, сообщает Рамблер.
Украинка считает, что РФ нужно "забанить" во всем мире, о чем и написала в своих соцсетях.
«Считаю, Россию нужно забанить во всем цивилизованном мире, чтобы это было для них уроком», — считает Неплях.
И уроком не только для «невинных людей», но и для правительства России, отметила она. Неплях считает неправильным, что «мир смотрит», как «русские пытают украинцев», и «позволяет им участие в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная"».
Отклик пользователей Сети не замедлил со своей реакцией. В частности, они заявили, что обычные россияне «невиновны в конфликте двух стран». На что Неплях ответила, что «украинцы гибнут из-за жителей страны-агрессора», тогда как «Мисс Россия» как ни в чем ни бывало готовится к конкурсу красоты и о войне ничего не говорит.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Огородники рассказали, что посадить на огороде в июле месяце
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
В Испании проходит замечательная акция «Лето принадлежит толстушкам!»
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров