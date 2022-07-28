В Испании проходит замечательная акция «Лето принадлежит толстушкам!»
Испанское правительство начало акцию против дискриминации женщин, которые хотят наслаждаться отдыхом на пляже не смотря на свои пышные формы.
Кампания сразу же привлекла внимание и в первый же день получила более 2000 комментариев в Твиттере.
На снимке, опубликованном мадридским министерством гендерного равенства, полные молодые женщины веселятся на пляже в бикини под лозунгом «Лето и у нас тоже».
Также можно увидеть седовласую женщину, которая после мастэктомии, удаления груди, стоит «топлесс» у моря и улыбается.
С помощью кампании правительство Педро Санчеса стремится привлечь внимание общества к проблеме неуверенности и дискриминации из-за существующего культа тела.
«Все тела уникальны, и мы имеем право наслаждаться жизнью такими, какие мы есть, без вины и стыда. Лето для всех женщин!» — написала в Твиттер министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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