Китайское судно направляется в Шри-Ланку, Индия намерена защищать свои интересы в этой стране

Индия заявила, что ей известно о запланированном визите китайского судна на Шри-Ланку. Судя по данным Refinitiv Eikon, корабль Yuan Wang 5 прибудет в порт Хамбантота 11 августа.

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что правительство следит за любыми событиями, имеющими отношение к безопасности и экономическим интересам Индии, а также принимает меры для их защиты.

Представитель правительства Шри-Ланки сообщил Reuters на условиях анонимности, что 25 июля индийские дипломаты в Коломбо подали устный протест в министерство иностранных дел Шри-Ланки.

Шри-ланкийская консалтинговая фирма Belt & Road Initiative Sri Lanka сообщает на своем веб-сайте, что Юань Ван 5 будет в Хамбантоте в течение недели.

Шри-Ланка официально передала коммерческую деятельность в своем главном южном порту китайской компании в 2017 году в аренду на 99 лет в рамках погашения долга.

Сообщается, что судно будет осуществлять космическое слежение, спутниковый контроль и отслеживание исследований в северо-западной части региона Индийского океана в течение августа и сентября.

Официальные лица США и Индии обеспокоены тем, что порт стоимостью 1,5 миллиарда долларов может стать китайской военной базой.

В то время как Шри-Ланка сейчас борется с худшим экономическим кризисом за семь десятилетий, Индия только в этом году предоставила ей поддержку в размере почти 4 млрд долларов.