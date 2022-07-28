Прошли телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина по вопросам национальной безопасности

Президентами США и КНР были проведены телефонные переговоры по вопросам Тайваня, Украины и национальной безопасности в целом.

В четверг, 28 июля, лидерами США и КНР был проведён телефонный звонок, в ходе которого обсуждались вопросы роста напряжённости между странами.Это будет уже пятый звонок между лидерами двух стран.

Основной причиной данных переговоров является рост напряжённости, вызванный угрозами Китая в сторону администрации Байдена в связи с возможным визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

"Все, от напряженности вокруг Тайваня до Украины, а также того, как нам лучше выстраивать экономические отношения между нашими странами, будет обсуждаться на данных переговоров", сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби дополнил: "Это звонок, который был запланирован давно, и у двух лидеров за прошедшее время появилось много тем для обсуждения".

Отвечая на вопрос на регулярном брифинге в Пекине, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что у него нет информации, которую он мог бы предложить о ходе переговоров.

В соответствии со своей политикой "одного Китая" Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по заключенному между странами договору, Штаты обязаны предоставить острову средства для самообороны.

Белый дом подтвердил, что их позиция не изменилась, несмотря на предположения о возможной поездке Пелоси в Тайвань.

Кирби сказал, что поездка Пелоси за границу была вопросом национальной безопасности США.