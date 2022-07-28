Госдеп США запросил телефонный разговор Блинкена с Лавровым
В Госдепартаменте США надеются провести телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить судьбу американских наёмников ВСУ и продуктовую сделку.
В четверг, 26 июля 2022 года, представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что Госдеп до сих пор надеется на проведение телефонного разговора между Блинкеном и Лавровым.
Прайс уточнил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и продуктовую сделку по вывозу украинского зерна, а также рассмотреть возможность обмена попавших в плен на Донбассе американских наёмников Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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