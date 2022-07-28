Минобороны РФ: украинские солдаты заминировали дамбу в Артёмовске
Украинские военнослужащие подготовили провокацию со взрывом дамбы против Российской Федерации в ДНР.
В четверг, 28 июля 2022 года, генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев во время вечернего брифинга Министерства обороны заявил, что боевики ВСУ заминировали дамбу водохранилища в городе Артёмовск ДНР.
Мизинцев заявляет, что украинские солдаты заминировали дамбу и планируют взорвать её, чтобы представители киевского режима смогли дискредитировать перед мировой общественностью Вооружённые силы РФ, обвинив российских солдат в нанесении неизбирательных ударов, которые привели к разрушению гидротехнического сооружения в Донецкой Народной Республике.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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