Уинстон Черчилль: действительно ли британцы так сильно любили английского лидера

В 2002 году национальный опрос показал, что люди считают Уинстона Черчилля величайшим британцем всех времен. Но была ли такой слава постоянной?

Он победил таких выдающихся личностей, как Уильям Шекспир, Исаак Ньютон и принцесса Диана.

Его современники, возможно, были бы немного сбиты с толку этим, поскольку он был далек от того любимого и вдохновляющего лидера, которым мы считаем его сегодня.

Возьмем, к примеру, все те великие речи, которыми он знаменит.

После эвакуации Дюнкерка и падения Франции Черчилль выступил в парламенте и сказал, что нет абсолютно никаких причин для "паники или отчаяния". Он говорил о "непреклонной решимости" каждого продолжать борьбу и о том, что "ужасный враг" будет полностью побежден.

Он подытожил это в одной из своих самых известных строк: Даже если бы Британская империя существовала тысячу лет, люди все равно сказали бы: "Это был их звездный час".

Среднестатистический слушатель был менее чем впечатлен. Куча людей думала, что он казался пьяным (что было вполне возможно, поскольку он выпивал смешное количество каждый день).

Другие были более сговорчивы и говорили, что он просто казался усталым или не очень уверенным в себе. Другие выступления вызвали аналогичную реакцию. Людям особенно не понравилось, когда он сказал, что война будет долгой и кровопролитной.

Лучшее свидетельство того, как к нему относились избиратели, было получено в июле 1945 года, когда они бесцеремонно отстранили его от должности.

Его партия проиграла еще до того, как Япония капитулировала. Но все равно это не помешало ему иметь большую популярность, которая тянется до наших дней.