Буякевич заявил, что правительство Украины использует портовую инфраструктуру в военных целях

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич утверждает, что украинское правительство прожолжает использовать портовую инфраструктуру Украины в военных целях.

28 июля заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Букевич на заседании постоянного совета организации заявил, что украинская сторона не выполняет свою часть стамбульских соглашений.

Букевич утверждает, что ВСУ продолжают использовать в своих целях портовую инфраструктуру Украины, также дипломат подчеркнул, что большая часть прибрежных вод и береговой линии остаются неразминированными.