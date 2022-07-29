Госдепартамент США запросил переговоры Блинкена с Лавровым об осуждённых

Американский Госдеп обратился в МИД России с просьбой о проведении переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.

В ночь на 29 июля представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что ведомство запросило переговоры между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Прайса, представители Госдепа напрямую обратились в российский МИД и надеются, что переговоры состоятся в ближайшие дни.

Днём ранее в пресс-службе российского МИДа сообщили, что Госдеп не просил о переговорах Лаврова с Блинкеном, однако сам Энтони Блинкен сообщил, что хочет провести переговоры с коллегой из России о судьбе заключённых американцев, находящихся под стражей в РФ.