Госдепартамент США запросил переговоры Блинкена с Лавровым об осуждённых
Американский Госдеп обратился в МИД России с просьбой о проведении переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.
В ночь на 29 июля представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что ведомство запросило переговоры между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Прайса, представители Госдепа напрямую обратились в российский МИД и надеются, что переговоры состоятся в ближайшие дни.
Днём ранее в пресс-службе российского МИДа сообщили, что Госдеп не просил о переговорах Лаврова с Блинкеном, однако сам Энтони Блинкен сообщил, что хочет провести переговоры с коллегой из России о судьбе заключённых американцев, находящихся под стражей в РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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