Доктор Фаучи говорит, что COVID BA.5 может исчезнуть к тому времени, когда для него будут готовы вакцины

Главный медицинский советник президента США Джо Байдена доктор Энтони Фаучи сообщил, что Вакцины, созданные специально для борьбы с подвариантом COVID BA.5, должны быть готовы этой осенью.

При этом он отметил, что у препаратов может быть один серьезный недостаток. Вакцины, специфичные для BA.5, могут стать менее эффективными после замены подварианта Omicron другим штаммом.

Это вполне реально, учитывая, что доминирующие штаммы в период пандемии заменяются более конкурентоспособными формами вируса примерно каждые шесть месяцев.

Фаучи назвал штамм «движущейся мишенью», отметив, что всегда есть вероятность эволюции другого подварианта.

Белый дом и производители вакцин уже пытаются предотвратить худший исход, активизируя усилия по разработке универсальной вакцины против COVID, которая защитит от нескольких вариантов.

Pfizer объявила о начале фазы II испытаний своей новой универсальной вакцины-кандидата следующего поколения, которая защитит как от исходного штамма COVID, так и от вариантов Omicron.

Некоторые эксперты считают, что создание универсальной вакцины против COVID, которая защитит от всех вариантов и, возможно, будущих, гораздо предпочтительнее, чем создавать новую вакцину каждый раз, когда появляется новый вариант.

Основатель Scripps Research Translational Institute Эрик Тополь говорит, что погоня за вариантами и разработка специфичных вакцин – это проигрышная стратегия.

И Pfizer, и Moderna заявляют, что вакцины против существующих подвариантов могут быть готовы к октябрю.