Вучич: бюджет Сербии «кровоточит» до уровня чрезвычайной ситуации
Сербский президент Александр Вучич утверждает, что государственный бюджет Сербии кровоточит.
Президент Сербии Александр Вучич появился в эфире телеканала TV Pink, где публично заявил, что с августа и по март 2023 года в стране будет введён неофициальный уровень чрезвычайной ситуации. По словам Вучича, это связано с тем, что госбюджет Сербии "кровоточит".
При этом Александр Вучич напомнил, что последний трёхлетний контракт Сербии с "Газпромом" подразумевает, что страна будет получать 2 миллиарда кубометра газа из России по цене в 350 долларов за тысячу кубов, однако Белграду нужен ещё один миллиард кубометров газа, который придётся покупать по рыночной цене, что наносит огромный урон национальной экономике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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