Вучич: бюджет Сербии «кровоточит» до уровня чрезвычайной ситуации

Сербский президент Александр Вучич утверждает, что государственный бюджет Сербии кровоточит.

Президент Сербии Александр Вучич появился в эфире телеканала TV Pink, где публично заявил, что с августа и по март 2023 года в стране будет введён неофициальный уровень чрезвычайной ситуации. По словам Вучича, это связано с тем, что госбюджет Сербии "кровоточит".

При этом Александр Вучич напомнил, что последний трёхлетний контракт Сербии с "Газпромом" подразумевает, что страна будет получать 2 миллиарда кубометра газа из России по цене в 350 долларов за тысячу кубов, однако Белграду нужен ещё один миллиард кубометров газа, который придётся покупать по рыночной цене, что наносит огромный урон национальной экономике.