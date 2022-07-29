Сокращение поставок газа в России может разрушить единство Евросоюза этой зимой

Государства-члены Евросоюза договорились сократить свой спрос на газ на 15% в течение следующих восьми месяцев. Но это решение вызвало недовольство в некоторых странах.

Заместитель премьер-министра Испании Тереза Рибера расценила план комиссии как непропорциональную жертву. Она заявила, что, в отличие от других стран, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, напряженность, наблюдавшаяся в разгар кризиса евро, может вновь возникнуть, если продолжающееся сокращение российского газа заставит менее зависимые от него страны ограничить потребление для компаний и домохозяйств.

После финансового кризиса разобщенность в блоке усилилась. Новые разногласия между восточными и западными государствами-членами вспыхнули во время миграционного кризиса 2015-2016 гг.

Разногласия отошли на второй план во время пандемии Covid-19, с совместными закупками вакцины и фондом восстановления, финансируемым за счет общего долга. Но ситуация может измениться.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что возможное решение о принудительном сокращении потребления газа в Евросоюзе должно быть принято единогласно, а не квалифицированным большинством голосов.

Моравецкий сказал, что хочет иметь возможность наложить вето на такое решение. Он отметил, что если ЕС попытается настаивать на голосовании квалифицированным большинством, Польша будет решительно протестовать.

Министр климата Польши заявил в отдельном интервью, что Польша уже добилась значительного сокращения потребления газа, и обсуждение принудительных сокращений было ненужным.