Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы

В ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар, жертвами которого стали восемь человек.

Российское информагентство "РИА Новости" сообщает, что 29 июля ночью на юго-востоке Москвы по адресу улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2 вспыхнул крупный пожар. Журналисты утверждают, что в данном доме располагается хостел.

Прибывшие на место событий пожарные смогли спасти жизнь одного человека, однако к текущему моменту известно о минимум восьми погибших. Также сообщается, что пожар уже локализован.