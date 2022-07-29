Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы
В ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар, жертвами которого стали восемь человек.
Российское информагентство "РИА Новости" сообщает, что 29 июля ночью на юго-востоке Москвы по адресу улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2 вспыхнул крупный пожар. Журналисты утверждают, что в данном доме располагается хостел.
Прибывшие на место событий пожарные смогли спасти жизнь одного человека, однако к текущему моменту известно о минимум восьми погибших. Также сообщается, что пожар уже локализован.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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