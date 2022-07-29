Офицер разведки США Риттер раскритиковал Байдена, встав на защиту Путина

Американский офицер Скотт Риттер выступил с критикой Джо Байдена, оправдав позицию Путина по конфликту в Украине.

В пятницу отставной офицер разведки Соединённых Штатов Скотт Риттер поучаствовал в прямом эфире на Youtube-канале, посвящённом украинскому конфликту. В ходе своего выступления Риттер заявил, что осуждает позицию нынешнего правительства США во главе с Джо Байденом, который забыл, что в мире живут не только американцы, ввиду чего у других стран могут быть собственные национальные интересы.

Скотт Риттер считает, что Байден безуспешно пытается заставить весь мир действовать по своей указке, возлагая вину за конфликт в Украине на Россию. Вместе с тем Риттер уверен, что Джо Байден несёт персональную ответственность за разжигание украинского кризиса.