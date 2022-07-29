Офицер разведки США Риттер раскритиковал Байдена, встав на защиту Путина
Американский офицер Скотт Риттер выступил с критикой Джо Байдена, оправдав позицию Путина по конфликту в Украине.
В пятницу отставной офицер разведки Соединённых Штатов Скотт Риттер поучаствовал в прямом эфире на Youtube-канале, посвящённом украинскому конфликту. В ходе своего выступления Риттер заявил, что осуждает позицию нынешнего правительства США во главе с Джо Байденом, который забыл, что в мире живут не только американцы, ввиду чего у других стран могут быть собственные национальные интересы.
Скотт Риттер считает, что Байден безуспешно пытается заставить весь мир действовать по своей указке, возлагая вину за конфликт в Украине на Россию. Вместе с тем Риттер уверен, что Джо Байден несёт персональную ответственность за разжигание украинского кризиса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Офицер разведки США Риттер раскритиковал Байдена, встав на защиту Путина
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Белый дом исключил поездку Зеленского в США
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров