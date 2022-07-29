National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США
Издание National Review утверждает, что Владимир Зеленский не желает считаться с внутренними проблемами американского государства.
29 июля публицист газеты National Review Нейт Хохман заявил, что Владимиру Зеленскому следует уважительнее относиться к внутренним проблемам США, если он и далее хочет получать помощь для Украины от Вашингтона. Хохман напомнил, что на днях Зеленский заявил, что рекордная инфляция в Соединённых Штатах и рост цен на бензин и еду в этой стране являются второстепенными проблемами.
По словам Нейта Хохмана, Владимир Зеленский пытается единолично определять вектор американской политики, однако первостепенной задачей правительства США всегда будет соблюдение национальных интересов и благополучие собственных граждан, о чём следует помнить президенту Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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