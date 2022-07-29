Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине

Во время пятнадцатой конференции министров обороны Америки Мексика, Аргентина и Бразилия не поддержали позицию США, осуждающую Россию за конфликт в Украине.

29 июля в Бразилиа прошла конференция министров обороны Америки CDMA, во время которой Аргентина и Бразилия не поддержали позицию США, осуждающую спецоперацию армии России в Украине. Представители Бразилии и Аргентины заявили, что только ООН обладает компетенцией для принятия подобных резолюций.

Делегаты от Мексики в свою очередь присоединились к позиции Аргентины и Бразилии, уточнив, что площадка CDMA не приспособлена для решения вопроса, предложенного Соединёнными Штатами.