Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Во время пятнадцатой конференции министров обороны Америки Мексика, Аргентина и Бразилия не поддержали позицию США, осуждающую Россию за конфликт в Украине.
29 июля в Бразилиа прошла конференция министров обороны Америки CDMA, во время которой Аргентина и Бразилия не поддержали позицию США, осуждающую спецоперацию армии России в Украине. Представители Бразилии и Аргентины заявили, что только ООН обладает компетенцией для принятия подобных резолюций.
Делегаты от Мексики в свою очередь присоединились к позиции Аргентины и Бразилии, уточнив, что площадка CDMA не приспособлена для решения вопроса, предложенного Соединёнными Штатами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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