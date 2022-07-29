Sky News: Джонни Депп продал авторскую коллекцию арт-принтов за $3,6 млн

Актёр Джонни Депп совершил сделку по продаже арт-коллекции, созданной им собственноручно. Сумма сделки является баснословной.

29 июля британское издание Sky News сообщило, что американский актёр Джонни Депп продал свою коллекцию арт-принтов со звёздами Голливуда за три миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 3,6 миллионам долларов. В коллекции Деппа находятся портреты Аль Пачино, Боба Дилана и прочих знаменитостей.

Также известно, что Джонни Депп выставил свою коллекцию на продажу в магазине Castle Fine Art лишь в минувший четверг, однако буквально за сутки потребители раскупили все 780 уникальных экземпляров.