Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что европейские страны намерены прекратить закупки российского газа.

29 июля глава отдела Европейской дипломатии при ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза намерены избавиться от энергетической зависимости, прекратив закупать газ у России. По словам Борреля, европейские государства уже постепенно отказываются от российских нефти и газа.

Также Жозеп Боррель заявил, что в определённый момент уровень закупки газа у России Евросоюзом резко упадёт до нуля, о чём хорошо знают в Москве.