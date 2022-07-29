Министры обороны Америки отказались от «резкого осуждения» спецоперации РФ

В ходе заседания министров обороны Америки политики не смогли принять резолюцию с резким осуждением российской спецоперации в Украине.

29 июля завершилось новое заседание Министерств обороны американских стран, в ходе которого 13 из 21 участника мероприятия отказались принимать резолюцию с "резким осуждением" спецоперации армии России в Украине. В то же время Бразилия, Аргентина и Мексика заявили, что подобные резолюции не должны приниматься на данном мероприятии.

Примечательно, что в позиции резкого осуждения спецоперации РФ в Украине сошлись США, Канада, Эквадор, Колумбия, Гаити, Гватемала, Доминикана и Парагвай.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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