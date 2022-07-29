Захарова: Белый дом отменил слово «рецессия» для отрицания кризиса в США
Мария Захарова рассказала, почему в администрации Белого дома отказываются употреблять экономический термин "рецессия" для характеристики состояния экономики США.
Утром 29 июля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что пресс-служба Белого дома категорически не хочет употреблять термин "рецессия" для описания состояния экономки США. Захарова утверждает, что в администрации Вашингтона даже не хотят отвечать на наводящие вопросы о том, что же такое рецессия, если не нынешнее упадочное состояние американской экономики.
По мнению Марии Захаровой, современные пропагандисты в Белом доме специально придумывают словосочетание вроде "налог Путина" с целью переложить ответственность за экономический кризис в США на Россию, однако Вашингтон сам виновен в том, что ввёл антироссийские санкции, ввиду чего пострадал.
Также Захарова напомнила, что понятие "рецессия" было придумано в США в 30-ых годах прошлого столетия, как раз в разгар нового экономического кризиса после только что окончившейся великой депрессии.
Захарова полагает, что понятие рецессии просто пришло на смену великой депрессии с целью сгладить настроения среда американского населения. Сейчас Белый дом проворачивает аналогичный трюк, считает представитель российского МИДа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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