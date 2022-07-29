Восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Москве
В результате пожара в доме на юго-востоке Москвы в ночь с четверга на пятницу, 29 июля, погибли не менее восьми человек, сообщили российские власти.
По предварительной информации, восемь человек погибли, еще четверо госпитализированы», — говорится в сообщении Следственного комитета.
В отдельном заявлении экстренных служб говорится, что пожар затронул первый этаж 15-этажного здания, был быстро взят под контроль незадолго до часа ночи и привел к эвакуации более 200 человек.
«Решетки на окнах препятствовали бегству людей, это основная причина гибели людей», — заявил исполняющий обязанности главы МЧС Москвы Андрей Румянцев.
По его словам, в общежитии не сработала пожарная сигнализация, а во время инспекционных посещений заведения в 2019 году и в июне прошлого года сообщалось о нарушениях правил безопасности.
Начато расследование по факту «несоблюдения требований безопасности», сообщили в Следственном комитете. В России регулярно происходят пожары или смертоносные утечки газа, связанные с ветхостью инфраструктуры или халатностью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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