ВСУ обстреляли воинскую часть в селе Сачковичи Брянской области России

Украинские военные произвели обстрел деревни Сачковичи в Брянской области, попав по российской военной части.

Утром 29 июля локальные Брянский Telegram-каналы сообщили, что подразделения вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии село Сачковичи в Брянской области. В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой видно, как после обстрела ВСУ в Сачковичах начался пожар.

Из сообщений очевидцев событий следует, что украинские снаряды попали в российскую воинскую часть, расположенную в Сачковичах, после чего военный объект загорелся.