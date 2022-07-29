ВСУ обстреляли воинскую часть в селе Сачковичи Брянской области России
Украинские военные произвели обстрел деревни Сачковичи в Брянской области, попав по российской военной части.
Утром 29 июля локальные Брянский Telegram-каналы сообщили, что подразделения вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии село Сачковичи в Брянской области. В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой видно, как после обстрела ВСУ в Сачковичах начался пожар.
Из сообщений очевидцев событий следует, что украинские снаряды попали в российскую воинскую часть, расположенную в Сачковичах, после чего военный объект загорелся.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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