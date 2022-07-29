Далай-лама проповедует сострадание, «несмотря на то, что Китай сделал с тибетцами»

В четверг, 28 июля, Далай-лама проповедовал сострадание своим последователям во время визита в индийский горный регион Ладакх.

Духовный лидер тибетского буддизма отправился в этот гималайский регион, граничащий с Китаем, это его первый визит с начала пандемии коронавируса за пределы Дхарамсалы на севере Индии.

Он был сослан в Дхарамсалу после провала тибетского восстания 1951 года против китайского правления. Пекин не признает тибетское правительство в изгнании, а Нью-Дели также считает Тибет частью Китая.

«Несмотря на то, что Китай сделал с тибетцами, мы не должны отказываться от нашего сострадания», — сказал Далай-лама в конце двухчасовой проповеди на учебной площадке Шевацель, недалеко от Леха.

Официальные лица заявили, что около 40 000 человек, в том числе множество монахов в традиционных бордовых и оранжевых одеждах, присутствовали на проповеди, несмотря на дождь. На месте молебна и на всех ведущих к нему дорогах были развернуты сотни полицейских и военизированных формирований. На время церемонии в этом районе был отключен мобильный интернет.

Это первый визит 87-летнего Далай-ламы в Ладакх с тех пор, как в 2019 году Нью-Дели запретил ему посещать Кашмир, находящийся под непосредственным управлением Индии.

Раньше Далай-лама часто приходил сюда медитировать и распространять свои религиозные учения. Высокогорный район, преимущественно буддистский, является домом для тысяч тибетских изгнанников.

Напряженность в отношениях между Индией и Китаем резко возросла после кровавого столкновения в июне 2020 года на границе Тибета и индийского региона Ладакх, в результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских и четверо китайских солдат. После этого смертельного столкновения индийская и китайская армии направили тысячи солдат в качестве подкрепления вдоль этой спорной границы в Гималаях.

Эти столкновения были самыми серьезными противостояниями двух ядерных держав со времен войны 1962 года, когда Китай одержал победу над Индией.