Конфликт между США и Китаем из-за Тайваня может ударить по Японии

Возможная поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать конфликт между США и Китаем. При этом основная тяжесть противостояния ляжет на Японию.

Специалист по международным отношениям в Колумбийском университете в Нью-Йорке Фумико Сасаки говорит, что у Японии нет иного выбора, кроме как встать на сторону США, как только произойдет непредвиденная ситуация из-за Тайваньского пролива.

Адъюнкт-профессор Школы международных гуманитарных исследований Университета Васэда в Японии Чунг Монг, сказал, что Токио всегда был очень осторожен в отношениях с США и материковым Китаем по вопросам Тайваня в последние десятилетия и не готов иметь дело со случайным конфликтом.

Он отмечает, что политическая позиция японских официальных лиц по тайваньскому вопросу настолько искусна, что никогда не дает ясности, будет ли Токио вмешиваться или нет.

Но в Японии находятся многие базы ВВС и ВМС США и это, в сочетании с ее географическим положением, означает, что в случае любого конфликта она окажется на передовой.

Сасаки считает, что Япония может выступить посредником между Китаем и США. Цель Токио ясна — стабильность в Азии, что включает в себя хорошие отношения как с Китаем, так и с Тайванем.

По мнению Сасаки, Япония должна сосредоточиться на предотвращении любого конфликта в Азии, прежде чем готовиться к военному конфликту, хотя ей необходимо подготовиться к нему.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил в среду, что «поддержание мира в Тайваньском проливе жизненно важно» для его страны и Индо-Тихоокеанского региона.