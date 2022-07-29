Британцы посоветовали Зеленскому перестать быть марионеткой США

Читатели британской газеты-таблоида Daily Mail считают, что Зеленскому пора согласиться возобновить мирные переговоры Украины с Россией.

В пятницу, 29 июля 2022 года, читательская масса британского таблоида Daily Mail прокомментировали телеинтервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал журналисту Пирсу Моргану на канале Talk TV.

Интернет-читатели высказали своё недовольство деятельностью Зеленского, который по их является марионеткой США, способной лишь звать на Украину Западных политиков и устраивать фотосессии для Vogue, однако британцы уверены, что украинскому лидеру стоит подумать над тем, что его ждёт после ухода Джонсона и заняться налаживанием мирных переговоров с РФ.