НАСА подозревает, что затененные отверстия на поверхности Луны могут быть входами в скрытые пещеры

26 июля НАСА объявило о том, что затененные пятна на поверхности Луны могут быть входами в скрытые пещеры. При этом температура в них может оказаться комфортной для человека.

Ученые НАСА, рассчитали температуру шахты, используя данные лунного разведывательного орбитального аппарата Космического агентства.

По их данным, пещеры могут оказаться термически стабильными местами для исследования Луны, в то время как ее поверхность нагревается до 127 градусов днем и остывает до -173 градусов ночью.

Ямы были впервые обнаружены на Луне в 2009 году, и с тех пор ученые задавались вопросом, ведут ли они к пещерам, которые можно исследовать или использовать в качестве укрытий.

Ямы или пещеры также обеспечивают некоторую защиту от космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов.

НАСА обнаружило более 200 лунных ям, две наиболее заметные из них имеют видимые выступы, которые явно ведут к пещерам или пустотам.

Эксперты говорят, что лавовые трубы образуются, когда подземные потоки лавы оставляют после себя длинные туннели. В некоторых случаях потолки обрушиваются, создавая вход в остальную часть похожей на пещеру трубы.

В НАСА полагают, что если пещера простирается от дна ямы, как показывают изображения с камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, в ней тоже будет относительно комфортная температура.