Украина обстреляла колонию в Еленовке, в которой содержались пленные солдаты.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории следственного изолятора в Еленовке.

При этом известно, что именно это место являлось пунктов содержания попавших в плен в ходе боев на Донбассе солдат украинской армии.

В ходе удара, сообщает Минобороны России, погибли 40 украинских солдат, а более 70 человек получили ранения.

Отмечается, что удар по месту содержания военнопленных наносился из американских систем залпового огня HIMARS.