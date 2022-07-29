ВСУ обстреляли пункт содержания украинских пленных солдат в Еленовке
Украина обстреляла колонию в Еленовке, в которой содержались пленные солдаты.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории следственного изолятора в Еленовке.
При этом известно, что именно это место являлось пунктов содержания попавших в плен в ходе боев на Донбассе солдат украинской армии.
В ходе удара, сообщает Минобороны России, погибли 40 украинских солдат, а более 70 человек получили ранения.
Отмечается, что удар по месту содержания военнопленных наносился из американских систем залпового огня HIMARS.
Опубликовано: Николай Скира
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