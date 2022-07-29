Пушилин назвал истинные причины обстрела ВСУ изолятора в Еленовке

Украинские боевики нанесли удар по изолятору временного содержания в Еленовке на Донбассе, где содержались военнопленные в т.ч. из нацбатальона «Азов».

Обстрел изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и мог начаться из-за того, что боевики начали давать показания», - отметил глава ЛНР Денис Пушилин в своем комментарии к событию.

Напомним, что в ночь на 29 июля ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке.

Прямое попадание в барак с украинскими военнопленными привело к гибели минимум 40 человек, ещё 130 ранено.

Цифры могут увеличиваться при дальнейшем разборе завалов, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного бвласта. Теперь этих ублюдков ещё от обстрелов защищать придётся», — прокомментировал произошедшее Безсонов.