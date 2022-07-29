Bloomberg: Германия лишится лидерства в Евросоюзе

Газовый и экономический кризис сильно сказался на ФРГ, в связи с чем она начинает терять свои лидерские позиции в Евросоюзе.

Германия уверена, что она начинает сдавать лидерские позиции в Евросоюзе. Такие выводы были сделаны в связи с энергетическим кризисом, который возник из-за российской спецоперации на Украине.

“На протяжении десяти лет Берлин имел большие полномочия и финансовую благосостоятельность, а также авторитарность в ЕС. Именно эти критерии делали ФРГ лидером на политическом поприще, а также своеобразным “плохим полицейским” к странам, которые имели низкую экономику. Энергетический кризис сделал изменения не в лучшую сторону”.

Если до сегодняшнего дня ФРГ могла составлять конкуренцию южным странам Евросоюза, то сейчас это время пошло на убыль. Основным проигрышем в этой экономической борьбе считается большая зависимость от России.

“Пока Берлин находится в шоковом состоянии, юг Европы начинает набирать силу, что может привести к неблагоприятным последствиям для Германии. При этом не стоит думать, что это наказание за жесткий экономический режим, а переформирование сил, которые позволять сделать Евросоюз более здоровым”.

Немного ранее Роберт Хабек, который является главой министерства экономики ФРГ сказал, что переброска военной техники и оружия сильно сказалась на благополучии их страны, но никто не должен быть гордым за такие жертвы. При этом министр подчеркнул, что Украине важно, чтобы Германия оказывала им помощь в полном объеме.