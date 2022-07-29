Лавров заявил, что готов провести телефонный разговор с Блинкеном
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что готов выслушать предложения Энтони Блинкена касательно обмена заключёнными.
В пятницу, 29 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел России Сергей лавров в ходе своего пресс-релиза прокомментировал заявление Госдепа США о желании провести телефонный разговор с российским дипломатом.
Лавров утверждает, что в ближайшее время провести телефонный разговор с Госсекретарём США Блинкеном вряд-ли получится, однако Сергей Лавров готов выслушать предложения Энтони Блинкена об обмене заключённым, а также обсудить с ним ситуацию на Украине и продуктовую сделку по вывозу зерна из украинских портов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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