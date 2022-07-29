Gazeta Wyborcza: украинские беженцы требуют официальный статус для своего языка в Польше

Авторитетная польская газета Gazeta Wyborcza сообщает, что стране провели исследования, согласно которым каждый третий житель крупного города является украинским.

Опираясь на эти данные, известный блогер Игорь Исаев написал, что в соответствии с польским законодательством для украинского языка можно требовать статус второго официального. Он продемонстрировал ситуацию на примере города Вроцлав.

В мае 2022 года во Вроцлаве проживало порядка 250 тысяч украинцев при населении города в 900 тысяч человек. Таким образом, согласно закону о национальных меньшинствах, разрешается введение второго языка (в том числе и двуязычных вывесок), если в населенном пункте проживает не менее 20% представителей данного меньшинства.

При этом местные власти и жители Польши против. Они ссылаются на то, что в законе нет толкования, как закон о национальных меньшинствах относится к беженцам и мигрантам. Тем не менее, в больших городах украинцев действительно много.

В некоторых городах украинцы открыто требуют, чтобы в магазинах и других общественных местах вывести делали на двух языках — польском и украинском. Кроме того, ходят слухи о петициях, в которых призывают «заставить» продавцов магазинов понимать и отвечать на украинском.