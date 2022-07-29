Дубовицкая отреагировала на обвинения Comedy Club в пошлости иеромонахом Фотием
Экс-ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая высказала своё мнение по поводу телешоу "Comedy Club" после обвинений его иеромонахом Фотием в пошлости.
Ведущая Регина Дубовицкая высказала своё мнение относительно комик-шоу "Comedy Club", которое иеромонах Фотий считает излишне пошлым.
Ведущая передачи "Аншлаг" призналась, что смотрит юмористическую передачу редко, но исходя из номеров, которые приходилось наблюдать звезде экрана, она составила мнение о "Comedy Club".
Дубовицкая утверждает, что в передаче присутствуют интересные и смешные места, но без откровенно плохих миниатюр, к сожалению, не обходится.
Есть хорошие там ребята, юмористы. Но есть и много пошлости. Если бы почистить эту программу, наверное, она была бы неплохая.
"Comedy Club" увидело свет в 2005 года. Постоянными участниками передачи являются юмористы Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и многие выходцы из КВН.
Ранее сообщалось, что Иеромонах Фотий, будучи гостем очередного выпуска Ютуб-шоу "Откройте, Давид!", обвинил "Comedy Club", заметив, что сам отлично к юмору. Однако священнослужитель заметил,что очень важно отличать остроумные шутки от пошлых.
Фотий уверен, что удачно шутить могут только те личности, которые умеют думать. Процесс создания шутки священник считает процессом творческим.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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