Дубовицкая отреагировала на обвинения Comedy Club в пошлости иеромонахом Фотием

Экс-ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая высказала своё мнение по поводу телешоу "Comedy Club" после обвинений его иеромонахом Фотием в пошлости.

Ведущая Регина Дубовицкая высказала своё мнение относительно комик-шоу "Comedy Club", которое иеромонах Фотий считает излишне пошлым.

Ведущая передачи "Аншлаг" призналась, что смотрит юмористическую передачу редко, но исходя из номеров, которые приходилось наблюдать звезде экрана, она составила мнение о "Comedy Club".

Дубовицкая утверждает, что в передаче присутствуют интересные и смешные места, но без откровенно плохих миниатюр, к сожалению, не обходится.

Есть хорошие там ребята, юмористы. Но есть и много пошлости. Если бы почистить эту программу, наверное, она была бы неплохая.

"Comedy Club" увидело свет в 2005 года. Постоянными участниками передачи являются юмористы Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и многие выходцы из КВН.

Ранее сообщалось, что Иеромонах Фотий, будучи гостем очередного выпуска Ютуб-шоу "Откройте, Давид!", обвинил "Comedy Club", заметив, что сам отлично к юмору. Однако священнослужитель заметил,что очень важно отличать остроумные шутки от пошлых.

Фотий уверен, что удачно шутить могут только те личности, которые умеют думать. Процесс создания шутки священник считает процессом творческим.