МИД Эстонии предложил ограничить въезд россиян в Европу

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что гражданам Российской Федерации необходимо ограничить въезд на территорию Европы и ввести базовое визовое правило.

При этом в правительстве Эстонии пока никак не комментируют заявление Урмас Рейнсалу, однако разговоры об ограничении россиян в получении шенгенских виз ходят уже несколько недель. В Кремле негативно реагируют на такие сообщения и, обещают в случае ограничений «принять серьезные ответные меры».

Так, на прошлой неделе в Финляндии говорили о возможности закрыть въезд в страну для граждан Российской Федерации. Однако позже, официальные Хельсинки опровергли сообщения о таких планах. При этом там подчеркнули, что Финляндия будет поддерживать санкционную политику ЕС, однако не намерена вводить ограничения в одностороннем порядке.

Министр по делам ЕС и госсобственности Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что даже если будут приниматься решения по ограничению въезда россиян в страны Европы, Хельсинки оставят за собой право принимать решения по выдачи виз самостоятельно.

Тютти Туппурайнен поддержала приверженность общей санкционной политики ЕС, однако это следует согласовывать не только на уровне стран Европы, но и Шенгенского соглашения (некоторых страны соглашения не входят в состав Европейского союза). Кроме того, необходимо аннулировать соглашение об упрощении визового режима ЕС и Россией, что может затруднить въезд не только россиян в Европу, но и европейцев в Россию.