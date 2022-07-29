Глава Черниговской ОВА заявил о наступлении ВС России на Чернигов с территории Беларуси

Такое заявление Вячеслав Чаус сделал во время телемарафона на общественном украинском телевидении.

«Есть угроза наземного наступления на Черниговскую область с территории Беларуси», — сообщил глава администрации Черниговской области.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Чаус сообщал, что ожидает атаки Черниговской обалсти "Градами" со стороны Республики Беларусь.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 