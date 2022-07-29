Глава Черниговской ОВА заявил о наступлении ВС России на Чернигов с территории Беларуси
Такое заявление Вячеслав Чаус сделал во время телемарафона на общественном украинском телевидении.
«Есть угроза наземного наступления на Черниговскую область с территории Беларуси», — сообщил глава администрации Черниговской области.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Ранее Чаус сообщал, что ожидает атаки Черниговской обалсти "Градами" со стороны Республики Беларусь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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