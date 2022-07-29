Tagesspiegel: Европа не станет помогать сильнейшей экономики Германии поставками газа

Немецкая экономика серьезно зависит от поставок российского газа и последнее время находится в крайне незавидном положении — практически никак не подготовленной к зиме.

Эксперт аналитического центра ЕС Брейгель Симоне Тальяпьетра считает, что Германия может запросить помощи у других стран Европы, которые не так сильно зависят от газа (например, их производство не требует настолько большого энергопотребления, как промышленность Германии). Однако по большому счету, Европа уже не хочет рассматривать такие варианты.

С одной стороны, согласно чрезвычайному плану ЕС, европейские государства должны экономить до 15% газа и делиться с другими странами, в случае необходимости. С другой — делиться можно только тем, что в избытке, а сегодня все страны ЕС испытывают дефицит.

Тальяпьетра считает, что другие страны не будут поддерживать Германию в газоснабжении, так как в случае полного прекращения поставок российского газа и сами могут оказаться в незавидном положении. Другими словами, гораздо приоритетнее заполнить собственные хранилища на определенный срок, чем помочь другим «не заглохнуть».

Эксперт также отметил, что в случае реального прекращения поставок российского газа, никакие меры ЕС не помогут — экономия на 15% это всего лишь 2-3 месяца без поставок, а дальше неизвестность. Кроме того, предложения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что предприятия получат компенсацию, которым придется сократить потребление, также не имеет смысла. Компенсация не возобновит производство, а главное в этом как раз то, чтобы экономика не вошла в рецессию.