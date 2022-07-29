Der Spiegel: немецкие гаубицы в Украине требуют ремонта из-за интенсивного использования

Авторитетное издание Der Spiegel сообщило, что Украина запросила ремонт поставленных немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000. Работы требуются из-за интенсивного использования.

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые Германия поставила украинской стороне, уже требуют серьезного ремонта из-за интенсивного использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным немецкого издания, официальный Киев уже запросил ремонт у Министерства обороны ФРГ.

Берлин пока не дал ответа, однако высказал предположение, что Panzerhaubitze 2000 требуют ремонта из-за очень интенсивного использования. В Минобороны ФРГ отметили, что каждая гаубица в среднем рассчитана на 100 ежедневных залпов, поэтому можно предположить, что Украина совершила их гораздо больше.

Кроме слишком частого использования, немцы считают, что ВСУ совершают стрельбу на большее расстояние, чем на то рассчитаны боеприпасы. Тем не менее, Германия намерена выслать необходимые для ремонта и обслуживания компоненты Panzerhaubitze 2000.

Ранее правительство Германии продало Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на общую сумму 1,7 миллиардов евро. При этом о сроках поставки новых 100 единиц боевой техники пока неизвестно. Эксперты отмечают, что только на производство потребуется несколько лет.