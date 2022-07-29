El País: прокуратура Испании просит для певицы Шакиры 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

Авторитетное испанское издание El País сообщает, что прокуратура Испании запросила для известной певицы Шакиры 8 лет тюремного заключения за неуплату налогов.

Испанская прокуратура считает, что певица Шакира не уплачивала налоги в период с 2012 по 2014 года. Общая сумма неуплаты, которую насчитали налоговые органы Испании, составляет не менее 14,5 миллионов евро.

При этом компетентные ведомства просят не только возбудить уголовное дело против Шакиры за неуплату налогов, но и заставить певицу компенсировать ущерб государства. Ущерб составляет не уплаченную сумму в 14,5 миллионов евро и штраф, который превышает 23 миллиона евро.

Прошение о возбуждении уголовного дело направлено в суд провинции Барселона. Решение суда ожидают в ближайшее время, однако точных дат не сообщается. Суд вполне может отправить исполнительницу хитов в заключение до уплаты требований прокуратуры и налоговых органов.

Газета El País сообщает, что на данный момент прокуратура Испании предлагает Шакире сделку, которая помогла бы избежать не только тюрьму, но и суда в целом. В чем конкретно заключается сделка не сообщается, однако скорее всего в компенсации ущерба государству. Сама Шакира называла предъявляемые ей суммы «несоразмерными реальными».