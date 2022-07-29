Италия полностью откажется от российского газа к 2025 году

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что страна полностью откажется от российского газа к 2025 году. При этом ранее Италия импортировала из России 20 млрд кубометров газа.

Эксперты предполагают, что продвигаемые в настоящее время инициативы по отказу от российского газа к 2025 году практически нереальны, так как за три года невозможно заместить такой объем на 100%. Тем не менее, компания Eni заявляет, что готова к заключению новых контрактов с другими странами.

В частности, Eni в шаге от подписания контракта с Алжиром, Египтом и Конго. Кроме того, компания находится в постоянном поиске и возможностей импорта газа из других стран. Рассматриваются Ливия, Ангола, Мозамбик и Индонезия. Менее вероятный сценарий — заключение контракта с Катаром.

Не только Италия, но и другие европейские государства намерены в ближайшие 3-5 лет полностью отказаться от российских энергетических ресурсах. Речь о газе, угле и нефти. Процесс отказа от угля и нефти уже пошел в ряде стран, однако это серьезно сказывается на экономике ЕС в целом.

В ЕС предполагают, что если удасться реализовать план по сокращению объемов потребления газа на 15%, то и отказаться от российского газа за 3-5 вполне реально. Однако основную обеспокоенность вызывает наступающий отопительный сезон — региону в любом случае придется сократить потребление топлива.