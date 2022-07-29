Северная Македония передала Украине российские танки Т-72

Власти Северной Македонии приняли решение передать украинской стороне танки Т-72. Ирония в том, что в свое время государство получило эти танки в качестве военной поддержки от России.

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило факт передачи российских танков Т-72 украинской стороне. В ведомстве отметили, что видеозапись с передвижением колоны танков, которая ранее появилась на просторах сети, является подлинной.

При этом представители Минобороны Северной Македонии не уточнили, сколько именно таков получили Вооруженные силы Украины, однако рассказали, что речь идет о «третьем поколении» танков, которые состояли на вооружении расформированного танкового подразделения.

Всего в Северной Македонии находится 31 танк Т-72. Все боевые машины были переданы Россией в качестве военной поддержки в 2000 году. Поддержка была необходима на фоне противостояния македонской армии и албанских сепаратистов из «Национальной освободительной армии».

Минобороны Северной Македонии мотивирует передачу танков Украине тем, что через несколько лет эти боевые машины станут неконкурентоспособными. Кроме того, в скором времени армия страны должна получить более современное вооружение.