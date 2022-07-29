Продукты которые помогают спасти печень от алкогольной токсикации

Эксперт в области эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова рассказала, какие продукты помогут сохранить печень при большом потреблении алкоголя.

Прием лекарственных средств, употребление жирной пищи, стрессы - все это пагубно сказывается на печени. Избыточное потребление алкоголя безусловно вредит нашему организму, однако существуют продукты, которые могут помочь печени быстрее восстановиться.

Что может помочь в восстановлении печени

Важно, чтобы продукты содержали следующие компоненты: витамин А (каротиноиды), фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты омега 3-6. Данные элементы помогают стоить клеточную мембрану гепатоцитов, участвуют в выработке холестерина. Все эти элементы можно получить в обычной тыкве.

Помимо этого прекрасным лекарем будут ягоды (вишня, малина, клюква). Они помогут восстановить не только печень, но также укрепят иммунитет.

Свекла, зеленый чай, также хороши при постоянном потреблении. Особенно в зимнее время. Печень должна хорошо работать, поэтому можно добавлять в еду такую хорошую и полезную приправу как куркума.

"Антиоксидантное и противовоспалительное действия куркумы защищают гепатоциты от токсинов, снижая степень окисления липидов, или так называемый окислительный стресс", - подчеркнула эксперт.

Ягоды помогут быстро восстановится при алкогольных проблемах с печенью, гепатозом.