МВД ДНР готово направить обвинительно заключение по уголовному делу двух британских наёмников ВСУ в суд ДНР, Хили и Хиллу грозит смертная казнь.

29 июля ряд российских СМИ сообщили о том, что предварительное следствие по делу о наёмничестве граждан Великобритании Дилана Хилли и Эндрю Хилла завершено, обвинительное заключение готово к передаче в суд Донецкой Народной Республики.

Подданные Соединённого Королевства Хилли и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе, утверждают, что не участвовали в боевых действиях на стороне Украины, а занимались исключительно «гуманитарной деятельностью», однако в случае подтверждения в суде фактов наёмничества, британцы могут быть приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.