ВСУ вновь нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС
Глава ВГА Каховского района сообщил об очередном обстреле украинской стороной ГЭС под Новой Каховкой в Херсонской области.
В пятницу, 29 июля 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в пресс-релизе заявил о том, что украинские боевики в течение дня нанесли несколько ракетных ударов по территории Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего.
Леонтьев отметил, что в результате обстрела бойцами ВСУ пострадала дорога на подъезде к Каховской ГЭС, сама гидроэлектростанция не повреждена и продолжает работать в штатном режиме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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