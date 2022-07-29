ВСУ вновь нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

Глава ВГА Каховского района сообщил об очередном обстреле украинской стороной ГЭС под Новой Каховкой в Херсонской области.

В пятницу, 29 июля 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в пресс-релизе заявил о том, что украинские боевики в течение дня нанесли несколько ракетных ударов по территории Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего.

Леонтьев отметил, что в результате обстрела бойцами ВСУ пострадала дорога на подъезде к Каховской ГЭС, сама гидроэлектростанция не повреждена и продолжает работать в штатном режиме.