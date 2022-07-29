Пассажирский Boeing рейса Грозный — Москва подал сигнал тревоги и пропал над Каспийским морем (дополнено)
Источники в авиационных службах сообщают, что пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, снизился до высоты 3 тысяч метров и подал сигнал тревоги.
Сегодня, 29 июля 2022 года, пассажирский самолет Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем и пропал с радаров. Перед подачей сигнала он снизил высоту до трех тысяч метров.
Известно, что Boeing вылетел из Грозного (Чечня) около 15:30 часов по московскому времени. Причины, по которым экипаж принял решение о снижении и подал сигнал тревоги пока непонятны. Самолет не обнаруживают радары.
Дополнено: ряд российских СМИ сообщили, что самолет развернулся над Каспийским морем и взял обратный курс. Источники в авиационных службах сообщили, что на пассажирском самолете Boeing сработал датчик разгерметизации на борту. О состоянии самолета и времени возвращения в аэропорт Грозного пока ничего неизвестно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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