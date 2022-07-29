Al Jazeera: отказ от доллара открыл для России и Ирана новые возможности
Россия не входит в число главных партнеров Ирана, так как 60% товарооборота страны приходится на Китай, ОАЭ, Ирак, Афганистан и Южную Корею. Тем не менее, ситуация может быстро измениться.
Новые возможности торговли для России и Ирана дал отказ от доллара и возможность торговать в национальных валютах. Примечательно, что разговоры о такой перспективе шли еще с 2017 года, когда верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые провел разговор с президентом России Владимиром Путиным.
То есть, еще пять лет назад Россия и Иран договорились начать отказываться от доллара во взаимных расчетах, однако подходящий момент настал только в 2022 году, после саммита в Тегеране. Российские и иранские аналитики считают, что дедолларизация не только помогла странам заключить новые торговые отношения, но и фактически побороть американские санкции, в том числе и отключение от мировой платежной системы SWIFT.
Причем несмотря на нестабильность иранской валюты, обе стороны согласны с пользой во взаиморассчетах в национальных валютах. Россия собирается нарабатывать иранский опыт и постепенно привлекать все новые страны в альтернативную SWIFT платежную систему.
Рост торговли между Россией и Ираном идет с 2019 году. Тогда он составил 1,6 миллиарда долларов, а уже в 2021 году — 4,5 миллиарда долларов. К сожалению, объемы торговли в настоящее время неизвестны, однако открытие новых торговых возможностей благодаря отказу от доллара вызывает все новый интерес.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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