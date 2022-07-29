Welt: министра экономики ФРГ освистали во время речи об Украине

По сообщению авторитетного немецкого издания Welt, министр экономики ФРГ Роберта Хабека освистали жители города Байройт во время его речи о поддержке Украине.

Как только Роберт Хабек начал речь о конфликте Украины с Россией, а также поставках вооружения украинской стороне и инфляции в Германии, люди начали открыто выражать недовольство. Ему кричали «разжигатель войны» и призывали уйти с трибуны.

Ранее местные власти города Ганновер (Германия) приняли решение отключить горячий душ в спортивных залах и бассейнах для экономии энергоресурсов. Решение принималось за подписью министра экономики, то есть Роберта Хабека.

При этом бургомистр Белит Онэй заявил, что власти города приняли такое решение без участия официального Берлина (законодательство федеральных земель Германии это позволяет). По его словам, Ганновер пытается подготовится к любому сценарию развития событий.

С 1 октября 2022 года власти ФРГ намерены взимать дополнительную плату с немцев за использование газа. Сумма доплаты пока неизвестна, правительство Германии обещает опубликовать цифры к конце августа.