Washington Examiner: Джо Байден отказывается признавать начало рецессии

Авторитетное издание Washington Examiner сообщает, что вопреки фактам президент США Джо Байден отказывается признавать начало экономической рецессии в стране.

Демократы вынуждены прикрывать своего лидера, однако попытки отмахнуться от экономических проблем США не проходят на простых американцах в последние пару месяцев. Они видят инфляцию, рост стоимости продуктов, космические цены на топливо и многие другие негативные экономические факторы.

В то время, как Джо Байден пытается винить «плохие нефтяные компании», а Белый дом говорит, что нет поводов для беспокойство, инфляция продолжает пожирать значительную часть доходов американских домохозяйств. При этом эксперты говорят, все признаки не наступающей рецессии, а продолжающейся уже несколько месяцев.

Только в первом квартале 2022 года экономика США сократилась на 1,6%, во втором — на 0,9%. В целом, продолжительное сокращение экономического развитие государства и есть рецессия. При этом всего три дня назад Байден снова заявил — «никакой рецессии в США не будет».

Возможно, демократические силы и лица в правительстве США действительно не видят проблем, но таким образом они скоро могут лишится работы. За последние несколько месяцев «полный бак» американца подорожал на 50%, а стоимость продуктов — на 5%.

С одной стороны, потребители начали приспосабливаться, с другой — снижают расходы. Без постоянных доходов государства в виде налогов, нет возможности и развиваться, а новые государственные долги США со всеми вытекающими просто не потянет (если только снова не включать печатный станок, который будет однозначный отказ мировых государств от доллара в качестве основной валюты).