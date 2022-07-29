Ургант посмеялся над женой Кончаловского

Режиссёр Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая вместе почти 30 лет. Об их отношениях не прочь посудачить знаменитости, среди них оказался и ведущий Иван Ургант.

Отношения известного российского режиссера Андрея Кончаловского и его законной супруги, актрисы Юлии Высоцкой длятся почти 30 лет. Семейную чету часто обсуждают фанаты и коллеги знаменитостей.

Высказался своё мнение о возлюбленных и известный в России шоумен Иван Ургант.

Звёздные супруги всегда и везде вместе. Где появляется именитый режиссёр - там будет и его верная жена. Над этой манерой поведения Высоцкой один раз пошутил Ургант.

Говоря о Кончаловском, ведущий упомянул его суженую:

У него уже есть один человек, который хорошо готовит и находится у него под каблуком.

Случай свёл Высоцкую и Кончаловского ещё в 90-е году во время того, как проходил известный фестиваль "Кинотавр". Большую разница в возрасте не стала помехой для возлюбленных, которые до сих пор счастливы в браке.

К слову, Андрею Сергеевичу уже исполнилось 84 года, а Юлии только 48. Брак звёзды отечественного кинематографа зарегистрировали в 1998 году. Уже тогда режиссёру было 60 лет, а актрисе - всего 25 лет.

У супругов двое общих детей. Дочь Мария и сын Пётр.

Напомним, что Андрей Сергеевич Кончаловский - сын знаменитого русского писателя Сергея Владимировича Михалкова и брат режиссёра Никиты Сергеевича Михалкова.