Огородники рассказали, как определить кислотность почвы народными методами

Не последнюю роль в выращивании растений на дачном участке играет кислотность почвы в саду и на огороде.

Сорняки и ягодные культуры в помощь овощеводам и садоводам:

Показателем повышения уровня кислотности служат определенные сорняки, заполонившие ваши владения. Речь идет о вьюнке, подорожнике большом, хвоще полевом, фиалке трехцветной, щавелях, звездчатке, лютиках, пупавке полевой, маках, доннике, мать-и-мачехе, чернике, бруснике.

Обращайте внимание на то, какие растения присутствуют на участке в большом количестве, особенно, если раньше вы их не замечали.

Выясняем, какова кислотность почвы в саду, цветнике и на огороде?

Не все дачники делают химический анализ земли с огорода, предпочитая определять кислотность проверенными народными методами. Одним из таких способов выявления повышенной кислотности почвы является использование настоя листьев черемухи или смородины. Эти растения, как правило, растут в большинстве садов на приусадебных делянках.

Итак, определяем реакцию почвогрунта на участке. Срываем 4-5 листовых пластин с куста смородины или черемухи, помещаем их в граненый стакан, заливаем кипящей водой и настаиваем под блюдцем 40 минут.

Сливаем полученную жидкость, остужаем ее до комнатной температуры и помещаем в нее небольшую грудку земли с огорода. Изменение оттенка настоя и есть показатель реакции почвы.

Если земля имеет высокую кислотность, то жидкость приобретет красноватый отлив.

Если почва обладает слабокислой реакцией, то настой слегка позеленеет.

Если же грунт нейтральный, то вы сможете наблюдать появление легкой синевы в настое смородиновых листьев.

Способы раскисления земли:

Опытные дачники используют для снижения кислотности грунта большие дозы растительного пепла, а также проверенные временем мелиоранты – гашеную известь (пушенку) и доломитовую муку. Выбранный продукт распределяют равномерно по поверхности огорода или всего участка.

Золу можно использовать для раскисления в любое время года, даже когда идет активный процесс вегетации растений, а ощелачивать почву известью и доломитовой мукой рекомендуется только осенью, внося средства при плановой перекопке (культивации).